Irã bate o Panamá por 2 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018

A seleção do Irã derrotou o Panamá por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Viena, na Áustria, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia. As duas seleções estão garantidas no Mundial e realizam os últimos testes.

O time do Irã, comandado pelo técnico português Carlos Queiroz, carimbou o passaporte ao terminar em primeiro lugar do Grupo A nas Eliminatórias Asiáticas, sete pontos à frente da Coreia do Sul, que ficou na segunda colocação e também se classificou. A seleção iraniana participará da Copa do Mundo pela quinta vez em sua história, a segunda seguida. Também esteve presente em 1978, 1998, 2006 e 2014, quando foi eliminada na fase de grupos.

O Panamá participará pela primeira vez de um Mundial. E seus torcedores comemoraram a classificação com tamanha festa, que na ocasião o presidente Juan Carlos Varela decretou feriado nacional no dia seguinte. A seleção venceu a Costa Rica por 2 a 1 na rodada final e terminou em terceiro lugar as Eliminatórias da Concacaf, deixando para trás os Estados Unidos, que ficaram em quinto e não viajarão para a Rússia.