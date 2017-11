Invicto há seis rodadas, Coritiba encara Flamengo para se manter longe da degola

O Coritiba conseguiu embalar uma sequência de seis jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, que serviram para tirar a equipe da zona de rebaixamento e ter uns pontos ainda de respiro. Nesta quinta-feira, às 21 horas, o time receberá o Flamengo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35.ª rodada, com o objetivo de seguir nesta trilha sem derrotas e se manter na elite do futebol nacional em 2018.

O último revés do time paranaense aconteceu em 15 de outubro no 1 a 0 diante do Grêmio, pela 28.ª rodada da competição. Desde então, o Coritiba acumulou uma série de três vitórias e três empates e tem conseguido se manter fora do grupo da degola.

Para a partida desta quinta-feira, a tendência é que o técnico Marcelo Oliveira repita a escalação do empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta na última rodada. A única dúvida fica por conta da presença do atacante Kleber entre os titulares. O centroavante vai para o terceiro jogo consecutivo desde que se recuperou de um problema muscular e pode ser poupado.