Investigação aponta para possível acidente com filho de Abel Braga, diz delegado

O filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga, de 18 anos, morreu neste sábado ao cair da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, no Rio, enquanto tomava banho. A informação foi confirmada pelo delegado da 14ª DP, Edézio Ramos, que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, ocorrida na manhã deste sábado. Foto: Reprodução/Facebook

Antes do relato da autoridade policial, as informações preliminares eram de que o rapaz havia caído da varanda do apartamento, mas depois apurou-se que ele caiu da janela do banheiro, que nesta residência é mais extensa e mais baixa do que costuma ser os basculantes comuns.

LEIA TAMBÉM: Pratto admite proposta, mas descarta sair do São Paulo

“A perícia já foi feita e temos dez dias para receber o laudo. Estamos apurando e trabalhando com a linha de acidente”, afirmou Edézio Ramos.