Investidores chineses adquirem participação no Southampton

O Southampton se tornou nesta segunda-feira o mais novo clube do futebol inglês a passar a ter participação do capital chinês. Jisheng Gao, presidente da empresa chinesa de investimentos esportivos Lander, adquiriu com a sua filha, Nelly Gao, uma parcela do clube.

A transação possui cláusulas de confidencialidade, o que levou o Southampton a declarar apenas que a família Gao se tornou “parceira” do clube, que era de propriedade da família Liebherr, da Suíça, desde 2009. Assim, os detalhes do negócio não foram revelados, mas as informações da agência de notícias The Associated Press são de que os chineses vão desembolsar 210 milhões de libras (aproximadamente R$ 867 milhões) por uma participação de 80% do Southampton.

LEIA TAMBÉM: Santos prega atenção contra o Bahia e considera positivo jogar no Pacaembu

“Juntos, temos a paixão e a motivação para construir a partir do excelente progresso do Southampton nos últimos anos, enquanto aguardamos um emocionante próximo capítulo para o clube”, afirmou Jisheng Gao, através de um comunicado.