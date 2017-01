Internazionale vence, aproveita tropeço da Lazio e assume o 4º lugar no Italiano

Em franca recuperação no Campeonato Italiano, a Internazionale atingiu neste sábado o seu ponto mais alto até este momento na temporada. Contra o lanterna Pescara, em casa, no estádio Giuseppe Meazza, a equipe de Milão não teve trabalho para ganhar por 3 a 0 e assumir a quarta colocação após 22 rodadas. Além da vitória, contou com o tropeço da Lazio, derrotada de forma até surpreendente em Roma pelo Chievo Verona por 1 a 0 – gol de Roberto Inglese, aos 45 minutos do segundo tempo.

Agora com 42 pontos, a Internazionale trocou de posição com a Lazio, que estacionou nos 40, e só está atrás de Juventus (48 e dois jogos a menos), Roma (47 e um jogo a menos) e Napoli (44 e um jogo a menos). Mais abaixo na tabela de classificação, o Chievo Verona chegou aos 28 pontos, em 10.º lugar, e o Pescara é o último com nove, já 12 pontos atrás do Empoli – o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Nesta terça-feira, Internazionale e Lazio se enfrentarão em Milão na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa da Itália. Depois, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe interista fará o clássico contra a Juventus, em Turim. Os romanos viajarão para encara justamente o Pescara.

No estádio Giuseppe Meazza, a Internazionale jogou da forma como queria. Tomou alguns sustos, como em um gol anulado por impedimento de Vierre no primeiro tempo, mas nada que atrapalhasse os planos de levar os três pontos contra o pior time do campeonato. Pouco depois, aos 23 minutos, abriu o placar. Em lance de bola parada, D’Ambrosio apareceu livre dentro da área para marcar o primeiro. Antes do intervalo, Icardi triangulou com Perisic pela esquerda e o português João Mário ampliou em um belo gol aos 42.

Na segunda etapa, a Internazionale administrou o resultado positivo e naturalmente chegou ao terceiro gol. Em um contra-ataque aos 27 minutos, o atacante brasileiro naturalizado italiano Éder, que havia acabado de entrar, começou toda a jogada e chegou a tempo de concluir para o gol em um lance de pura técnica e entrosamento.

Com 3 a 0 no placar, o técnico Stefano Piolli resolveu colocar o atacante brasileiro Gabriel no lugar de Candreva, aos 30 minutos. E quase o ex-santista marcou o seu primeiro gol pela equipe de Milão. Quatro minutos depois, ele recebeu bola na entrada da área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Bizarri, que fez boa defesa.