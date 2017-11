Internazionale vence a Atalanta, retoma segundo lugar e segue na caça ao Napoli

A Internazionale entrou em campo neste domingo já sabendo os resultados de todos os seus concorrentes nesta 13.ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo pressionada pela vitória do líder Napoli e da Roma, mas ajudada pela derrota da Juventus, o clube de Milão derrotou a Atalanta em casa por 2 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, e retomou a vice-liderança, não deixando o rival napolitano abrir vantagem.

Com 33 pontos, a Internazionale segue dois atrás do Napoli, mas conseguiu ultrapassar a Juventus, que ficou com 31 após perder para a Sampdoria por 3 a 2, em Gênova. A Roma está logo atrás com 30 e pode empatar com a equipe de Milão no caso de vitória sobre a própria Sampdoria em jogo adiado da terceira rodada que será disputado em dezembro.

O nome do jogo em Milão neste domingo foi o atacante argentino Mauro Icardi, que anotou os dois gols contra a Atalanta e foi a 13 na competição, ultrapassando o compatriota Paulo Dybala (12), da Juventus. Ele está atrás apenas do italiano Ciro Immobile, da Lazio, com 15 gols, na disputa pela artilharia.