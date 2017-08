Internazionale e Milan estreiam bem e vencem por 3 a 0 no Campeonato Italiano

A Inter, que teve o zagueiro brasileiro Miranda entre os seus titulares, ampliou a vantagem já na parte final da segunda etapa, com o gol do meia croata Ivan Perisic, aos 34 minutos.

Em casa, no San Siro, o argentino Mauro Icardi foi o grande destaque do triunfo da Inter de Milão sobre a Fiorentina, ao marcar dois gols. O primeiro saiu aos seis minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e o segundo um pouco depois, aos 15.

Coadjuvantes no Campeonato Italiano nas últimas temporadas, Milan e Internazionale iniciaram nova tentativa de volta ao protagonismo. E começaram bem. Neste domingo, pela primeira rodada da competição, as duas equipes de Milão derrotaram os seus rivais por 3 a 0, dando mais esperança aos seus torcedores.

O triunfo do Milan por 3 a 0 foi como visitante, diante do Crotone. E o resultado expressivo acabou sendo construído no primeiro tempo, após a expulsão de Federico Ceccherini, ao cometer pênalti aos seis minutos. O marfinense Franck Kessie converteu a cobrança e abriu o caminho para a vitória. Patrick Cutrone ampliou para o Milan aos 18. E o espanhol Suso, aos 23 minutos, sacramentou a vitória.

Com dois gols de Fabio Quagliarella, a Sampdoria também confirmou o favoritismo ao vencer o Benevento, em casa, por 2 a 1. E o triunfo foi de virada. Aos 15 minutos, Amato Ciciretti abriu o placar para o time visitante, que subiu neste ano para a primeira divisão. Mas o atacante italiano, com gols aos 39 do primeiro e aos nove do segundo tempo, reverteu o placar.

A grande decepção da primeira rodada veio com a Lazio. Jogando em casa diante do SPAL, outro time recém-promovido à primeira divisão, a equipe do zagueiro brasileiro Wallace decepcionou e empatou por 0 a 0.

Outro time tradicional a tropeçar na estreia foi a Udinese, derrotada em casa pelo Chievo, por 2 a 1. Roberto Inglese abriu o placar aos 15 para os visitantes e Cyril Thereau empatou no primeiro tempo. Mas, aos nove da etapa final, Valter Birsa fez o gol decisivo.

Ainda neste domingo, no complemento da primeira rodada do Italiano, o Bologna empatou em casa com o Torino, por 1 a 1, enquanto Sassuolo e Genoa ficaram em um decepcionante 0 a 0.