Internazionale bate Betis em amistoso que marcou estreia de brasileiro na Itália

A Internazionale venceu partida amistosa contra o Betis, da Espanha, em amistoso disputado neste sábado, no estádio Via Del Mare, em Lecce, no sul da Itália. O gol da equipe milanesa foi assinalado pelo argentino Mauro Icardi, capitão do time, em uma cobrança de pênalti cometido pelo goleiro Antonio Adán sobre o atacante. O jogo marcou a estreia do lateral-esquerdo brasileiro Dalbert no clube de Milão.

O técnico do clube italiano, Luciano Spaletti, em entrevista à TV oficial da Internazionale, analisou o rendimento da equipe no último compromisso antes do início do Campeonato Italiano, no próximo dia 20, contra a Fiorentina, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

“Esta noite fomos um bloco único, que deixou poucos espaços para o adversário. Quando foi preciso, Handanovic (goleiro da Internazionale) esteve presente. Fomos bem, capazes de fazer a bola girar rapidamente. No segundo tempo, perdemos algumas bolas, mas conseguimos recuperá-las. Uma opinião sobre a pré-temporada? Os jogadores estão se comportando como uma equipe, treinando juntos. São profissionais, trabalharam bem e farão o mesmo no campeonato (Italiano)”.