Internacional viaja para ter nova semana de treinos em Viamão

O técnico Guto Ferreira aposta novamente em uma viagem para o interior para preparar o Internacional para sua próxima partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a delegação colorada viajou para a cidade de Viamão, onde o treinador já comandou a primeira atividade da semana.

Trabalhando no pequeno município, a 25 quilômetros da capital, Ferreira espera ter mais calma para dar sua forma ao time, que vem oscilando na Série B. Ele fez o mesmo na semana passada. No sábado, a equipe foi derrotada pelo Boa por 1 a 0, no Beira-Rio. O resultado empurrou o Inter para a quinta colocação da tabela, fora da zona de acesso.

Para a próxima rodada, contra o Criciúma, novamente no Beira-Rio, Guto Ferreira poderá contar com retornos ao time. Uendel é um deles, por ter cumprido suspensão na rodada passada. Felipe Gutiérrez voltará ao time nesta semana, após defender o Chile na Copa das Confederações.