Internacional vence o Aimoré em duelo gaúcho pela Copa São Paulo

O Internacional estreou com vitória em 2017. Após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da última temporada, o torcedor gaúcho viu o time de base bater o rival Aimoré-RS por 2 a 0 no Grupo 20 da 48.ª edição da Copa São Paulo de Júnior. Também nesta tarde de quarta-feira, o Bahia venceu o Trindade por 3 a 1 no Grupo 21 e o Goiás goleou o Pérolas Negras, do Haiti, por 4 a 0, dentro do estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pelo Grupo 24.

No estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, o Cruzeiro venceu o River-PI por 2 a 0 no Grupo 22, mas ainda aguarda o complemento desta primeira rodada para saber se fica com a liderança da chave. No mesmo horário, em Taboão da Serra, o Ceará venceu o Madureira por 2 a 1 e ficou empatado com o time da casa na liderança do Grupo 19.

De volta à elite do futebol brasileiro com o seu time profissional, o Avaí também estreou com vitória, mas no Grupo 26. Em Guarulhos o time catarinense venceu a Desportiva Paraense-PA por 1 a 0, enquanto o Criciúma, no Grupo 30, perdeu para o Porto-PE por 1 a 0, em Diadema. Já o Figueirense ficou apenas no 1 a 1 com o Sete de Setembro-AL pelo Grupo 28, na Rua Javari, em São Paulo.

Representando o estado do Paraná, o Coritiba venceu o Boavista-RJ por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 18, com sede de Guaratinguetá, enquanto o Londrina empatou por 1 a 1 com o Juventude no estádio Virgílio Holtz, em Itararé, pelo Grupo 29.

Confira os resultados dos jogos do final da tarde desta quarta-feira:

Coritiba 1 x 0 Boavista

Ceará 2 x 1 Madureira

Internacional 2 x 0 Aimoré

Bahia 3 x 1 Trindade-GO

Cruzeiro 2 x 0 River-PI

Pérolas Negras 0 x 4 Goiás

Avaí 1 x 0 Desportiva Paraense

Figueirense 1 x 1 Sete de Setembro-AL

Londrina 1 x 1 Juventude

Criciúma 0 x 1 Porto-PE