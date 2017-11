Internacional terá volta de Víctor Cuesta na despedida da Série B; Sasha é dúvida

O treinador interino do Internacional, Odair Hellmann, contou com o retorno do zagueiro argentino Víctor Cuesta aos treinamentos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na preparação da equipe que enfrentará o Guarani, no sábado, às 17h30, em casa, no encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor argentino, que esteve fora das atividades no restante da semana, se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e estará de volta ao time. Por outro lado, o atacante Eduardo Sasha (problema na coxa esquerda) ficou fora dos treinos e ainda é dúvida para a partida do Beira-Rio.

Desfalque certo para a comissão técnica é o atacante Leandro Damião, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás na penúltima rodada da competição, disputada no sábado passado. Para o lugar dele, Hellmann deverá colocar o uruguaio Nico López.