Internacional só empata com Oeste, mas carimba volta à elite do Brasileiro

O Internacional carimbou na noite desta terça-feira o retorno para a elite do futebol brasileiro. O time gaúcho ficou apenas no empate sem gols diante do Oeste, na Arena Barueri, pela 36.ª rodada da Série B, mas foi o suficiente para carimbar o passaporte para a primeira divisão. Por outro lado, agora vê a chance de título ficar cada vez mais longe.

Com o resultado, o Internacional, que já não vence há quatro rodadas, fica na vice-liderança, com 65 pontos, atrás do América-MG. Pela primeira vez, o time foi dirigido pelo auxiliar Odair Hellmann, que passou a ocupar o cargo de Guto Ferreira, demitido no último sábado após o empate no Beira-Rio, por 1 a 1, com o Vila Nova.

Ao fim do jogo, houve uma comemoração discreta entre os jogadores do Inter, sem aquele entusiasmo de quem atingiu o seu principal objetivo. Nas arquibancadas, até algumas vaias foram ouvidas. O Oeste, por sua vez, vê a possibilidade de acesso ficar distante. Atualmente, o time paulista soma 58, ainda com chances matemáticas de subir.