Internacional pega Guarani de olho em Belo Horizonte para ser campeão da Série B

Na primeira vez em sua história que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional, com o acesso já garantido, espera se despedir com o título. Mas para isso acontecer, o time não depende apenas de suas próprias forças nesta 38.ª e última rodada, que acontece neste sábado. Além de vencer o Guarani, às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, os gaúchos precisam torcer por um tropeço do América-MG.

Invicto há cinco jogos, mas com apenas uma vitória nesta sequência, o vice-líder Internacional tem 68 pontos contra 70 do líder América-MG. Para ficar com o título, o time gaúcho precisa vencer o seu jogo e torcer para os mineiros no máximo empatarem com o CRB, também às 17h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Neste caso, empatariam em pontos (71), mas o time gaúcho levaria vantagem no número de vitórias (20 a 19).

Adversário do Internacional, o Guarani entra em campo apenas cumprindo tabela após ter se livrado do rebaixamento com o empate sem gols na semana passada diante do Luverdense, em Campinas (SP). O time paulista é o 16.º colocado, com 44 pontos.