Internacional oficializa Roger como reforço e efetiva o técnico Odair Hellmann

A Série B já é passado para o Internacional. Neste sábado à noite, além de encerrar a participação na segunda divisão com o vice-campeonato após vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a direção clube anunciou a efetivação do técnico interino Odair Hellmann para a temporada de 2018 e a contratação do atacante Roger, do Botafogo.

Auxiliar desde 2013, Hellmann assumiu o comando interinamente na 36.ª rodada da Série B, após a demissão de Guto Ferreira. Nos três jogos sob o comando do time, empatou sem gols com o Oeste e venceu Goiás, fora de casa, e Guarani, ambos por 2 a 0.

O time colorado começou a Série B sob o comando de Antônio Carlos Zago e Hellmann foi o terceiro técnico da equipe só nesta edição da competição nacional. “O Odair trabalhou com diversos treinadores desde 2013 aqui no clube. Aprendeu muita coisa, sabe o que fazer e o que não fazer também. Ele está preparado para assumir”, disse o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo.