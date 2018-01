Internacional goleia o Boavista-RJ e pega surpresa do Pará nas oitavas da Copa SP

O Internacional enfrentou o Boavista-RJ, neste sábado, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, sem maiores dificuldades, conseguiu uma vitória por goleada de 5 a 1 para garantir a sua vaga nas oitavas de final do torneio. O jogo aconteceu no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP).

O time gaúcho já tem adversário definido para a próxima fase: a Desportiva Paraense-PA, que mais cedo havia derrotado o Penapolense-SP por 1 a 0 e vem surpreendendo na competição de base mais importante do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Grêmio assiste vitória do Pachuca e treina desfalcado de Kannemann

O Internacional começou o jogo tomando a iniciativa e foi recompensado com o primeiro gol já aos 13 minutos, com Richard cobrando pênalti. O Boavista não se recompôs e o time colorado marcou mais um aos 24, com Brenner escorando para as redes, dificultou a vida do rival.