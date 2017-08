Internacional emplaca 3ª vitória seguida em casa e assume o 2º lugar da Série B

A torcida do Internacional estava em êxtase por causa dos estreantes Camilo, ex-Botafogo, e Leandro Damião, ex-Flamengo, que tem toda uma história com a equipe gaúcha, por quem foi revelado. Mais de 35 mil torcedores coloriram de vermelho o estádio Beira-Rio.

Com o resultado, o Internacional soma 30 pontos, a seis do líder América-MG. Mas está na frente do Vila Nova-GO, com 29, e do Ceará, com 28. Antes do Goiás, o time gaúcho tinha festejado duas vitórias diante de sua torcida – diante do Oeste, por 2 a 0, e em cima do Luverdense, por 1 a 0. O Goiás, por sua vez, continua mais atrás, com 23 pontos.

O Internacional entrou de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O time gaúcho conquistou a terceira vitória consecutiva no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta terça-feira, ao passar pelo Goiás pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela 18.ª rodada. De quebra, subiu para a vice-liderança.

Mas dentro de campo, o time gaúcho, que trazia nas costas do uniforme uma homenagem à Abel Braga (#ForcaAbel), que perdeu um filho no último sábado, demorou para engrenar e foi pressionar o Goiás apenas nos minutos finais do primeiro tempo.

Após cruzamento dentro da área, Leandro Damião cabeceou na trave. O árbitro, no entanto, marcou impedimento do ídolo colorado. O Internacional chegou novamente aos 41 minutos. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para Eduardo Sasha, que chutou à queima-roupa para uma defesa milagrosa do goleiro Marcelo Rangel.

No segundo tempo, o Internacional não deixou o Goiás respirar e precisou de apenas 46 segundos para abrir o marcador. O lateral Uendel foi acionado pela esquerda e cruzou. Eduardo Sasha desviou no meio do caminho e Leandro Damião exigiu boa defesa de Marcelo Rangel. Na sobra, o oportunista William Pottker cabeceou para o fundo das redes.

O Goiás sentiu o golpe, o que fez o Internacional pressionar para liquidar a fatura. Eduardo Sasha dividiu com Carlinhos e o árbitro pegou toque de mão do lateral-esquerdo. William Pottker, aos 13 minutos, ajeitou a bola para bater, mas a deixou para o estreante Leandro Damião. O atacante foi para a cobrança e fez o seu 91.º gol com a camisa colorada.

A partir daí foi ataque contra a defesa. O Internacional não tirou o pé do acelerador e massacrou o adversário. Aos 15 minutos, Cláudio Winck arriscou o chute, a bola desviou e parou na trave. Depois, William Pottker e Leandro Damião tentaram de frente para o gol, mas pararam em Marcelo Rangel, que ia evitando a goleada.

O goleiro esmeraldino foi definitivamente o ponto alto do visitante. Aos 32 minutos, William Pottker invadiu a área e foi derrubado por David Duarte, em nova penalidade máxima. O próprio atacante foi para a cobrança, mas Marcelo Rangel defendeu. O camisa 1 tem no currículo oito pênaltis defendidos em 14 cobranças na temporada.

Só que o Internacional não desistiu e achou o terceiro gol aos 38 minutos. William Pottker foi lançado dentro da área e tocou para Carlos, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e dar números finais ao confronto.

Na 19.ª rodada, a última do primeiro turno da Série B, o Goiás enfrenta o Oeste nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, com portões fechados devido a uma confusão envolvendo a sua torcida no clássico contra o Vila Nova. O Internacional visita o Guarani no sábado, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 x 0 GOIÁS

INTERNACIONAL – Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado e Camilo (Diego); William Pottker, Eduardo Sasha (Felipe Gutiérrez) e Leandro Damião (Carlos). Técnico: Guto Ferreira.

GOIÁS – Marcelo Rangel; Tony (Saavedra), David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho (Gustavo) e Júnior Viçosa (Michael). Técnico: Argel Fucks.

GOLS – William Pottker, aos 46 segundos, Leandro Damião (pênalti), aos 13, e Carlos, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Dourado e Felipe Gutiérrez (Internacional); Alex Alves, Carlinhos e Pedro Bambu (Goiás).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA – R$ 544.445,00.

PÚBLICO – 32.808 pagantes (35.391 no total).

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).