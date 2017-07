Internacional é surpreendido pelo Boa e perde a primeira no Beira-Rio na Série B

O Boa surpreendeu nos primeiros minutos ao se lançar ao ataque, mas não conseguiu criar nenhuma chance mais efetiva. Passado o ímpeto inicial dos visitantes, o Internacional passou a ter controle do jogo e manteve presença no campo de defesa adversário.

Apesar da invencibilidade, o time teve muitos empates, inclusive no Beira-Rio, onde venceu apenas um jogo – 4 a 2 sobre o lanterna Náutico. Antes, havia empatado três vezes em casa, mas ainda não havia perdido. Com o resultado, segue com 17 pontos. O time mineiro deixou a zona de rebaixamento para trás e agora já está em uma posição intermediária na tabela de classificação, com 15, já sonhando até com o G4 – a zona de acesso.

O estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, parece ter se tornado um dos principais inimigos do Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time decepcionou mais uma vez na frente de sua torcida e foi derrotado por 1 a 0 pelo Boa, em jogo válido pela 11.ª rodada. Com isso, encerrou uma sequência de oito jogos sem perder.

O problema ficou por conta da pontaria do time gaúcho, que viu as suas melhores oportunidades terminarem com a bola cruzando a linha de fundo. Na segunda metade da etapa inicial, o Boa voltou a mostrar poder ofensivo e passou a incomodar. Tanto que nos minutos finais o goleiro Danilo Fernandes teve que fazer uma grande defesa após cobrança de falta de Fellipe Mateus.

No retorno para a segunda etapa, o time mineiro surpreendeu ainda mais. Com apenas seis minutos de bola rolando, após troca de passes com qualidade pelo meio, Ramon enfiou a bola para Diones chutar firme da entrada da área e abrir o placar.

LEIA TAMBÉM: Roger Machado divide preparação do Atlético-MG para o Mineiro e a Libertadores

Após o gol sofrido, o time gaúcho ficou nervoso, ainda mais depois das vaias da torcida. A esperança renasceu na parte final, aos 37 minutos, quando o zagueiro Júlio Santos, do Boa, foi expulso, mas o time da casa não soube aproveitar a superioridade numérica para empatar. Faltou calma e ação.

Após o jogo, muitos torcedores protestaram perto dos vestiários do Internacional. Os seguranças não impediram a ação dos manifestantes, que só aliviaram após a ação da Brigada Militar, com uso de tiros de borracha e lançamento de gás de pimenta.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 12.ª rodada. O Internacional terá a chance de se redimir no estádio Beira-Rio em duelo contra o Criciúma, às 16h30. O Boa receberá o CRB, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 1 BOA

INTERNACIONAL – Danilo Fernandes; Fabinho, Klaus, Danilo Silva e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, D´Alessandro e Mossoró (Ruan); Eduardo Sasha (Roberson) e Brenner (Diego). Técnico: Guto Ferreira.

BOA – Daniel; Ruan, Júlio Santos, Douglas Assis e Paulinho; Diones, Escobar e Fellipe Mateus; Wesley (Caíque), Ramon (Thaciano) e Reis (Eduardinho). Técnico: Nedo Xavier (interino).

GOL – Diones, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Dourado, Danilo Silva, Eduardo Sasha, Diego e Carlinhos (Internacional); Wesley, Paulinho, Ramon e Reis (Boa).

CARTÃO VERMELHO – Júlio Santos (Boa).

ÁRBITRO – Pablo do Santos Alves (PB).

RENDA – R$ 537.947,00.

PÚBLICO – 26.206 pagantes.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).