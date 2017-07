Internacional bate Oeste, afasta a crise e entra provisoriamente no G4 da Série B

Com gols de Eduardo Sasha e Uendel, o Internacional venceu o Oeste pelo placar de 2 a 0 e entrou provisoriamente no G4 – a zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada. Um alívio para o técnico Guto Ferreira, que estava ameaçado caso não acabasse com a crise no clube com uma vitória.

Com o resultado, o time gaúcho se recuperou da derrota para o Vila Nova e assume provisoriamente a quarta colocação com 27 pontos, a três do líder América-MG, que entra em campo nesta sexta-feira. Já o Oeste segue no meio da tabela de classificação, em 10.º lugar, com 23 pontos.

O Internacional fez por merecer a vitória no duelo contra o Oeste. O time gaúcho dominou do início ao fim e foi premiado com o primeiro gol aos 44 minutos. Fabinho buscou a jogada pela direita e viu a bola sobrar para Nico López. O atacante uruguaio colocou a bola na cabeça de Eduardo Sasha, que testou firme para abrir o marcador no estádio Beira-Rio.