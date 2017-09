Intermediária do Veteranos tem rodada dupla

O Clube Veteranos abre a sexta rodada do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea nesta sexta-feira, com quatro partidas da categoria Master, a partir das 19h15. Neste fim de semana, a categoria Intermediária terá rodada dupla, com quatro jogos no sábado e outros quatro no domingo.

Até o momento, o Z Sport lidera na categoria, com 8 pontos, seguido por Ótica D’Lucca (7), Jóia Calçados (7), Baxo Centro Automotivo (6), Supermercados Pérola (5), Ópticas Optilar (5), São Lucas Saúde (4) e Atlanta Rolamentos (1). Os artilheiros da categoria Intermediária são Paulo Henrique (Supermercados Pérola) e Gustavo Vicente (Ótica D’Lucca), com 9 gols. No Master, Claudinei Magri (Não+Pêlo) e Nilton Tonon (Distema Decorações) dividem a artilharia com 7 gols. Por fim, Luciano Moura (Hitscolor) é o principal goleador da categoria Sênior, com 10 gols.

LEIA TAMBÉM: ‘Apagões’ custam pontos ao Rio Branco

No Flamengo Futebol Clube, a bola também volta a rolar a partir de hoje pela sexta rodada do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos. Até aqui, cinco times ostentam 100% de aproveitamento, em cinco categorias diferentes: Top Collor/Restaurante Lê Pettit (Intersênior), Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior), Biscoitam (Super Sênior), Torina Madeiras (Master) e Tacobrilho/Peol (Super Master).