Interino, Valdir Bigode celebra vitória do Vasco e aposta em ‘boa sequência’

A partir desta semana, o ex-atacante voltará a trabalhar como auxiliar, assistindo o novo técnico vascaíno, Zé Ricardo. E depois de fazer sua parte no sábado, Valdir se colocou à disposição do treinador.

“Tivemos prejuízos jogando longe do nosso torcedor. O time sente falta da sua torcida. Sabemos que se fizermos bons jogos nos próximos duelos, com o apoio da torcida, a tendência é engatarmos um boa sequência na competição. É importante que ela nos apoie, compareça e esteja junto. Empenho não vai faltar da nossa parte”, disse Valdir.

O Vasco espantou a má fase e respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o clássico com o Fluminense por 1 a 0, no último sábado, no Maracanã. Comandado pelo técnico interino Valdir Bigode, o time cruzmaltino foi superior ao rival e ficou com o triunfo graças a um golaço de Ramon.

“Vamos conversar ainda, mas me coloco à disposição. Espero passar tudo que seja necessário para o conhecimento da equipe. Vou estar ao lado dele e, sem dúvida, com o nosso trabalho, iremos fazer com que o Vasco siga crescendo”, comentou.

O ex-atacante também fez questão de exaltar a atuação de Ramon, autor do gol da vitória em lindo chute de fora da área. “O Ramon é um ótimo jogador. Teve uma participação decisiva, não só com o gol, mas pelo desempenho ao longo de toda a partida. Marcou bem, atacou bem, fez as coberturas que tinha que fazer. Fez uma grande exibição.”

