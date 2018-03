Interino confirma corte de Chiellini e vê seleção italiana de luto por Astori

O técnico interino Luigi Di Biagio terá um importante desfalque para montar a seleção italiana nos amistosos diante de Argentina e Inglaterra. Nesta segunda-feira, ele próprio anunciou o corte do zagueiro Giorgio Chiellini, que, lesionado, ficará de fora de ambos os confrontos. Angelo Orbonna, do West Ham, foi convocado para seu lugar.

Chiellini foi titular da Juventus no empate por 0 a 0 diante do SPAL, no último sábado, mas precisou ser substituído no segundo tempo. Após ser submetido a exames, o veterano zagueiro de 33 anos apresentou uma lesão na coxa direita, que o impediria de estar em campo contra a Argentina, sexta-feira, em Manchester, e a Inglaterra, quatro dias mais tarde, no Estádio Wembley.

“A contusão do Giorgio é um problema que se soma às ausências do (Mattia) Caldara e do (Alessio) Romagnoli e à tragédia do Davide (Astori). Nós perdemos quatro zagueiros”, lamentou Di Biagio.

Sobre Astori, o técnico admitiu que os jogadores e a comissão técnica da seleção ainda estão aprendendo a lidar com o sentimento de luto. Afinal, o capitão da Fiorentina era constantemente convocado até morrer há duas semanas, vítima de ataque cardíaco.

“Há algo faltando. Posso sentir isso, apesar de não conhecer o David como muitos jogadores conheciam. Há algo estranho. Mas nós precisamos tentar normalizar as coisas, porque, senão, tudo se torna devastador”, opinou Di Biagio.