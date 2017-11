Inter supera o Guarani no Beira-Rio, mas fica com vice-campeonato da Série B

O Internacional fez a sua parte na tarde deste sábado ao ganhar do desmotivado Guarani, por 2 a 0, no Beira-Rio, mas não conseguiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro devido à vitória do América-MG sobre o CRB, em Belo Horizonte (MG), por 1 a 0, em outro confronto deste sábado pela rodada final da competição. O vice acabou “coroando” uma campanha marcada por altos e baixos do time gaúcho, que teve três treinadores – Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira e por último o interino Odair Hellmann em sua trajetória na segunda divisão nacional.

Apesar de ter não conquistado o título, o Internacional alcançou seu principal objetivo – o acesso à elite – ao terminar na vice-liderança, com 71 pontos, dois a menos que o América-MG, com 73. Enquanto isso, o Guarani, que entrou em campo apenas para cumprir tabela, fechou a sua campanha com os mesmos 44 pontos do rebaixado Luverdense e só ficou em 16.º lugar por causa do número de vitórias: 11 contra 10.

Logo aos cinco minutos, o Guarani quase surpreendeu com Richarlyson, que aproveitou cruzamento rasteiro de Bruno Mendes e mandou na rede pelo lado de fora. Depois disso, só deu Internacional. Nico López mandou por cima do gol de fora da área e Victor Cuesta exigiu grande defesa de Vagner em cabeçada após escanteio cobrado por D’Alessandro.