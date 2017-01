Inter oficializa Neris e se aproxima de Alemão

Foto: Internacional - Divulgação

O Internacional enfim anunciou, nesta quinta-feira, o seu segundo reforço para a temporada. Rebaixado à Série B, o clube gaúcho foi atrás de outro jogador que não conseguiu se livrar da queda no Campeonato Brasileiro: o zagueiro Neris, que estava no Santa Cruz.

Ele já havia treinado com o elenco do Inter na reapresentação, quarta-feira, mas não havia sido oficializado ainda por causa de trâmites burocráticos. Aos 24 anos, ele assinou contrato de empréstimo de um ano, com opção de compra junto ao Barra, de Santa Catarina.

Natural do Pará, ele fez toda a carreira em Santa Catarina, passando por Camboriú, Brusque, Avaí e Metropolitano antes de se transferir para o Santa Cruz em 2015. Em seu site, o Inter exalta o fato de ele ter conseguido dos acessos na Série B, com Avaí (2014) e Santa Cruz (2015).

MAIS REFORÇO – O Inter também deve contratar o lateral-direito Alemão, que disputou o Brasileirão pelo Botafogo. O clube carioca desistiu de renovar o contrato do jogador e abriu caminho para os gaúchos, que devem comprá-lo junto ao Bragantino, dono de seus direitos econômicos. A ideia é repor uma possível saída de William para o Wolfsburg, da Alemanha.

Antes de Neris, o Inter só havia acertado com um reforço: o atacante Roberson, que jogou a Série C sob o comando do agora técnico do Inter Antonio Carlos Zago, no Juventude. Uendel, lateral-esquerdo do Corinthians, também deve ser contratado.