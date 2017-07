Inter empata com Criciúma nos acréscimos e segue fora do G4 da Série B

O Internacional conheceu na tarde deste sábado o seu terceiro tropeço seguido dentro do Beira-Rio. Na tarde deste sábado, o time gaúcho empatou com o Criciúma por 1 a 1, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado só não foi pior porque Klaus deixou tudo igual aos 47 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Criciúma, invicto há sete rodadas, perdeu grande oportunidade de encostar no G4 e segue no meio da tabela de classificação, com 16 pontos, dois a menos do que o próprio Internacional, que continua fora da zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

A fase que o Internacional vive está longe de empolgar. Mesmo jogando em casa, o time gaúcho não conseguiu segurar a pressão imposta pelo Criciúma e saiu atrás do placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após bola alçada na área, Raphael Silva tentou duas vezes, até Danilo Silva espalmar. Jonatan Lima ficou com a sobra e cabeceou. A bola quicou e sobrou limpa para Lucão, de voleio, fazer 1 a 0.