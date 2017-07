Inter é denunciado por confusão no Beira-Rio e pode perder dez mandos

Os tumultos envolvendo a torcida do Internacional após a partida contra o Criciúma podem render uma dura punição ao clube gaúcho. Nesta quarta-feira, o time foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos incidentes ocorridos no Beira-Rio e será julgado na próxima sexta-feira, podendo perder até dez mandos de jogo.

Após o empate por 1 a 1 na partida disputada em 8 de julho, torcedores provocaram tumulto nos arredores do estádio do Inter e entraram em conflito com a Brigada Militar. “Nos arredores do estádio, houve protestos de torcedores do Internacional tais como lançamentos de bombas, brigas entre a mesma torcida (Internacional), depredação em parte do estádio e derrubamento de grades de proteção”, escreveu o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade no relatório da partida.

A procuradoria do STJD, então, decidiu denunciar o Inter pela “desordem” no estádio por considerar que “a torcida é responsabilidade do clube, pois este e sua torcida, seja ela organizada ou não, são partes indissociáveis; um não existe sem o outro; um não tem razão de ser sem o outro”.