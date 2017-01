Inter de Milão vira sobre o Chievo e conquista 5ª vitória consecutiva no Italiano

A Inter de Milão sofreu, mas conseguiu manter o embalo ao chegar neste sábado à quinta vitória consecutiva no Campeonato Italiano. Depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem, a equipe do técnico Stefano Pioli virou sobre o Chievo por 3 a 1, em casa, e entrou para a zona de classificação da Liga Europa.

Agora, a Inter ocupa a quinta colocação, com 36 pontos. O Milan tem a mesma pontuação, em sexto lugar, mas disputou dois jogos a menos. Entrará em campo na segunda-feira, contra o Torino, fora de casa. O Chievo é o 11º colocado, com 25 pontos.

Os visitantes surpreenderam a embalada Inter e saíram na frente com Sergio Pellissier, aos 34 minutos do primeiro tempo. A reação só veio na etapa final, quando Mauro Icardi deixou tudo igual aos 24.

O gol embalou a equipe da casa, que passou a pressionar. No entanto, a virada só aconteceu aos 41 minutos, em jogada individual de Perisic. Ele avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte para as redes.

Nos acréscimos, a Inter contou com uma falha do time adversário para sacramentar a vitória. Icardi aproveitou um recuo de bola errado, roubou a bola na área e rolou para o brasileiro naturalizado italiano Eder marcar o terceiro.

A Inter de Milão volta a campo pelo Italiano no dia 22 para enfrentar o Palermo, fora de casa. Já o Chievo jogará contra a Fiorentina, no mesmo dia, em casa. Neste domingo, a Juventus, líder isolada com 45 pontos, visitará a Fiorentina, enquanto que a Roma, segunda colocada com 41, enfrentará a Udinese, também fora.

A 20ª rodada da competição contou com outro jogo neste sábado. O Bologna, com um gol de Dzemaili, derrotou o lanterna Crotone, fora de casa, por 1 a 0. Com o resultado, os visitantes se distanciaram da zona de rebaixamento e agora ocupam a 14ª colocação, com 23 pontos. O Crotone está em último lugar, com nove.