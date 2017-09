Inter de Milão supera SPAL em casa e vence a terceira no Italiano

O início perfeito da Inter de Milão no Campeonato Italiano ganhou mais um capítulo neste domingo. No San Siro, em partida válida pela terceira rodada, a equipe derrotou o SPAL por 2 a 0, com gols do argentino Mauro Icardi e do croata Ivan Perisic, em partida válida pela terceira rodada.

A Inter havia derrotado Fiorentina e Roma nas rodadas iniciais do Campeonato Italiano e agora superou o SPAL para chegar aos mesmos nove pontos da Juventus, que bateu o Chievo no último sábado e está à frente pelos critérios de desempate, sendo que outros times que venceram os dois primeiros jogos ainda vão jogar nesta rodada. Já o SPAL, na sua volta à elite, segue com quatro pontos, provisoriamente em nono lugar.

Em casa, a Inter de Milão abriu o placar após o auxílio do árbitro de vídeo, que confirmou que o português João Mario foi derrubado dentro da grande área após alguns minutos de análise do lance. Icardi converteu a cobrança de pênalti aos 27 minutos, marcando o seu quinto gol no Campeonato Italiano, o que faz dividir a artilharia do torneio com o também argentino Paulo Dybala, da Juventus.