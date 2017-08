Inter de Milão empresta Gabriel ao Benfica por uma temporada

Sem oportunidades na Inter de Milão, o atacante Gabriel Barbosa foi emprestado ao Benfica, de Portugal, nesta quinta-feira, último dia da janela de transferências. Com o acerto, o clube português terá opção de compra do ex-jogador do Santos ao fim do contrato de empréstimo.

Revelado pelo Santos, Gabriel chegou à Inter em agosto do ano passado, a um custo de por 27,5 milhões de euros. Mas teve poucas chances em campo. O atacante de 21 anos marcou apenas um gol em dez partidas disputadas pelo clube italiano. Sem espaço no time, acabou perdendo chances na seleção brasileira.

Ao rumar para o Benfica, o jogador poderá ganhar sequência de jogos e disputar a Liga dos Campeões. O eventual destaque na equipe pode abrir novas oportunidades na seleção de Tite, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. No ano passado, participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.