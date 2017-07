Inter de Milão dá chance a Gabriel e vence Lyon na China

A Internazionale conquistou nesta segunda-feira a sua primeira vitória na International Champions Cup, um torneio de pré-temporada que envolve alguns dos principais clubes da Europa. Em Nanquim, na China, o time italiano superou o Lyon por 1 a 0, com o gol marcado pelo montenegrino Stevan Jovetic.

A Inter começou o amistoso com dois brasileiros entre seus titulares o zagueiro Miranda, que foi substituído durante o segundo tempo, e o atacante naturalizado italiano Eder, que deixou o duelo no intervalo, quando o técnico Luciano Spalletti promoveu diversas alterações, entre elas a entrada de Gabriel.

Com o ex-santista em campo, que foi pouco aproveitado na última temporada, mas agora vem recebendo algumas oportunidades em amistosos, a Inter melhorou de rendimento no segundo tempo e acabou chegando ao gol da vitória em um lance que teve a participação do brasileiro.