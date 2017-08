Inter de Milão contrata meia uruguaio Matias Vecino por 24 milhões de euros

Vecino exaltou ainda a chance de atuar novamente ao lado do também meio-campista Borja Valero, com quem jogou na Fiorentina e foi recentemente contratado pelo clube de Milão. “Além de ser um grande jogador, é uma excelente pessoa. Seguramente, nos fará muito bem porque tem muitas qualidades”, elogiou.

Na chegada ao clube, Vecino recebeu os parabéns de Álvaro Recoba, compatriota que teve importante passagem pela Internazionale entre as décadas de 1990 e 2000. O jogador demonstrou gratidão pelas palavras e elogiou o ex-jogador. “Recoba? É um dos melhores jogadores uruguaios. Tive a sorte de jogar com ele e vencer um campeonato no Nacional (do Uruguai). Foi um dos primeiros a me chamar depois do acerto com a Inter e só posso agradecê-lo porque me ajudou mesmo no Uruguai”, comentou Vecino.

Matias Vecino é um jogador que atua na faixa central do campo e tem um estilo mais ofensivo. Ele faz parte de uma tentativa do novo treinador da Internazionale, Luciano Spalletti, de dar uma nova identidade à equipe depois da decepcionante campanha na temporada passada, na qual o clube terminou apenas na sétima colocação do Campeonato Italiano e ficou fora das ligas europeias.

