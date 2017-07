Inter anuncia volta de Leandro Damião, emprestado ao clube até junho de 2018

Após ter se despedido do Flamengo no último sábado, Leandro Damião foi oficializado, no final da tarde desta segunda-feira, como novo reforço do Internacional, clube que defendeu entre 2010 e 2013, período em que viveu a melhor fase de sua carreira. Vinculado ao Santos até janeiro de 2019 e com rápida e fracassada passagem pela equipe paulista em 2014, o atacante foi contratado por empréstimo para atuar pelo time gaúcho até junho de 2018.

Também em compromissos por empréstimo, Damião passou por Cruzeiro (2015), Betis (2016) e Flamengo (entre 2016 e 2017), mas em nenhuma destas experiências conseguiu ser sequer sombra do jogador que pelo Inter marcou 90 gols em 181 jogos no mesmo período em que conseguiu se firmar como atacante da seleção brasileira e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Damião completou 28 anos de idade no último sábado e no Inter começou a ganhar destaque já em 2010, quando entrou no segundo tempo da final da Libertadores contra o Chivas Guadalajara, do México, no Beira-Rio, e marcou o gol da virada da partida que terminou com vitória por 3 a 2 para a equipe brasileira. Depois disso, também faturou com o time a Recopa Sul-Americana de 2011 e três títulos estaduais (2011/2012/2013).