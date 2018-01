Inter anuncia acordo para se reforçar com promessa argentina do Huracán

A diretoria do Internacional anunciou, no fim da noite de terça-feira, que o clube acertou a contratação do meia-atacante Martín Sarrafiore. A equipe gaúcha explicou que o jogador argentino vai chegar ao clube em 1º de julho, após o encerramento do seu vínculo com o Huracán.

O Inter afirmou que assinou um pré-contrato com Serrafiore, de 20 anos, garantindo estar cumprindo com o regulamento da Fifa. De acordo com o clube gaúcho, havia o interesse na contratação imediata do jovem jogador, mas não houve acordo com os dirigentes do Huracán em reunião realizada na última terça-feira.

“Aguardaremos, portanto, a apresentação do atleta em 1º de julho de 2018 e ressaltamos, ainda, que adotaremos todas as providências cabíveis para resguardar os interesses e prerrogativas do Sport Club Internacional e do atleta”, afirmou o time gaúcho no comunicado em que anunciou o acerto com o jogador argentino.