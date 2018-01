Instruções na lousa marcam primeira semana de Roger no Palmeiras

A primeira semana de Roger Machado como técnico do Palmeiras começou a mostrar algumas características do trabalho do novo treinador. Uma das que chamou a atenção no início das atividades técnicas do time na pré-temporada é o apreço do técnico pela lousa, que esteve presente em vários dos trabalhos do elenco neste início de 2018.

A lousa colocada no gramado é foco recorrente das atenções. O treinador usa o objeto para ilustrar com desenhos o posicionamento e o trabalho desejado para os atletas aplicarem nas atividades. Até agora, contudo, o time titular do Palmeiras para 2018 ainda não é conhecido. A expectativa é de no jogo-treino de sexta-feira, contra o Atibaia, esse mistério termine.

LEIA TAMBÉM: Diego Souza faz primeiro treino e Dorival Junior esboça o São Paulo sem Cueva

Os trabalhos físicos na pré-temporada têm sido com bola. O novo técnico cobra muita intensidade e grita com os atletas para aplicarem nas atividades a mesma entrega, velocidade e movimentos de uma partida oficial. Roger é bastante participativo ao acompanhar de perto os jogadores e gritar bastante.