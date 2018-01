Inscrição para o Campeonato Paulista acirra competição por vagas no Palmeiras

O clima no Palmeiras será de expectativa até segunda-feira. O dia marcará o prazo final para a entrega da relação de inscritos no Campeonato Paulista. Como há 33 jogadores no elenco atual para 26 vagas disponíveis, o temor de ficar fora acirra a disputa por posição entre os atletas mais ameaçados a perderem espaço pela limitação imposta pelo regulamento.

O torneio exige que dos 26 inscritos, três sejam goleiros. Além disso, neste ano há uma novidade que permite aos clubes entregarem uma lista secundária formada por jogadores jovens, desde que cumpram requisitos de idade, tempo de vínculo com a equipe e participação em outras competições estaduais.

LEIA TAMBÉM: Testemunha diz que Rede Globo pagou propina por direitos de TV; emissora nega

Dois jogadores do elenco profissional atendem aos requisitos para entrarem nessa lista de garotos: o goleiro Fuzato e o atacante Artur. Apesar de ter 20 anos, o zagueiro Pedrão não poderá ficar com essa vaga por ter sido comprado definitivamente pelo Palmeiras em dezembro. A exigência do regulamento é de no mínimo de um ano de vínculo ininterrupto.