Insatisfeito, Lucca vai ganhar oportunidade de Carille no Corinthians

Após se destacar no empréstimo para a Ponte Preta, Lucca voltou ao Corinthians com a possibilidade de ser negociado, mas permaneceu no clube e está insatisfeito com a situação. O jogador, que chegou a brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro, virou moeda de troca para a diretoria corintiana e isso o deixou incomodado. Como, por enquanto, ele vai ficar, o técnico Fábio Carille afirmou que irá utilizá-lo, mas mandou um recado para o jogador.

“Tive uma conversa com o Lucca. Ele está nos planos, tem contrato, sabe disso, e no jogo de sábado vai jogar 45 minutos. Quero colocar o grupo todo para jogar ou quase todos. É bom se sentir incomodado (por não jogar). Ele fez um ano maravilhoso em 2017 e faz parte dos planos, sim. Ele faz parte do grupo, e temos uma linha aqui dos jogadores do ano passado, mas o Lucca já está sabendo que no sábado joga 45 minutos”, disse o treinador, deixando claro que o atacante inicia o ano entre os reservas.

A insatisfação do jogador se dá justamente pelo desdém com que tem sido tratado pela diretoria. Até por causa disso, ainda existe a possibilidade de ele deixar o clube nos próximos dias. O meia Rodriguinho elogiou o companheiro e disse que esperar ver a situação definida o quanto antes.