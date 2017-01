Ingressos para Brasil x Colômbia começam a ser vendidos nesta sexta-feira

Os ingressos para o amistoso entre Brasil e Colômbia, no próximo dia 25, no estádio Engenhão, no Rio, começarão a ser vendidos a partir das 14 horas desta sexta-feira no site da CBF. A partida, batizada de “Jogo da Amizade”, terá toda a sua renda líquida destinada aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense.

Os valores dos bilhetes vão variar de R$ 70 (arquibancadas norte e sul) a R$ 150 (valor individual em camarote, mas que serão vendidos em pacote fechado). A partir do dia 20, será possível adquirir as entradas também em pontos físicos no Rio de Janeiro.

Por se tratar de um jogo beneficente, a CBF também está disponibilizando o que chamou de “ingresso solidário”, ao custo de R$ 50. O bilhete não dará acesso ao estádio, servindo apenas como modo de contribuição. O valor arrecadado com ele será incluso no borderô do jogo.

O técnico Tite anunciará a lista de convocados para a partida no próximo dia 19. A seleção será composta apenas por atletas que atuam no Brasil. Os detalhes sobre a preparação do time serão divulgados logo após a convocação, mas a tendência é que o treinador não comande nenhum treino para a partida e reúna os jogadores apenas na noite anterior ao jogo.

Este será o primeiro amistoso que o treinador irá comandar desde que assumiu a seleção, na metade do ano passado. Desde então, Tite treinou o Brasil em seis jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. A seleção venceu todos os confrontos e lidera o torneio classificatório da Conmebol.

