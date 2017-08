Ingressos da Copa da Rússia vão custar de R$ 330 a R$ 3,4 mil

Os preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, vão variar de US$ 105 (o equivalente a R$ 330) a US$ 1.100 (cerca de R$ 3.469). Estes são os valores para estrangeiros interessados em assistir ao jogos. Aos cidadãos russos será aberta uma categoria exclusiva com 350 mil bilhetes que custarão de 1.280 rublos (R$ 67) a 7.040 rublos (R$ 370).

As entradas ainda não estão à venda. Ao Estado, um porta-voz da Fifa informou que “a data de início das vendas dos ingressos e as fases de vendas serão anunciadas no tempo oportuno”.

A comercialização dos ingressos será feita por etapas e exclusivamente no site da Fifa. Como a venda deve ter início antes do sorteio dos grupos do Mundial, que será realizado em 1º de dezembro, em Moscou, o comprador não saberá as seleções que participarão de cada jogo.