Inglaterra e Alemanha empatam sem gols em Londres; França bate País de Gales

Mesmo desfalcada de vários titulares – sete ao todo, incluindo os atacantes Harry Kane e Dele Alli, ambos do Tottenham -, a seleção da Inglaterra ficou no empate sem gols com a Alemanha, nesta sexta-feira, em amistoso realizado no estádio de Wembley, em Londres. Contra os atuais campeões do mundo, os ingleses mostraram força e poderiam ter vencido. Mas também contaram com a segurança do goleiro Pickford, que fez defesas difíceis durante a partida.

Nesta terça-feira, será a vez da Inglaterra enfrentar o Brasil, novamente no estádio de Wembley. Depois de comandar a seleção na vitória sobre o Japão por 3 a 1, em Lille, no norte da França, o técnico Tite viajou em seguida para Londres e pôde assistir ao amistoso entre ingleses e alemães.

Com o resultado, a seleção da Alemanha chegou a 20 jogos sem perder, tanto que fechou as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 com 100% de aproveitamento em 10 partidas. Seu último revés foi na semifinal da Eurocopa de 2016, quando caiu para a anfitriã França. Curiosamente, ela será a rival nesta terça-feira em amistoso que será realizado na cidade de Colônia.