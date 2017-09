Inglaterra bate a Eslováquia de virada e fica perto da vaga na Copa de 2018

A Inglaterra venceu a Eslováquia por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, no estádio de Wembley, em Londres, pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018, dando assim um grande passo para confirmar a sua presença no Mundial da Rússia. O jovem atacante Rashford, de 19 anos, que atua pelo Manchester United, foi o nome do jogo ao falhar no lance em que os eslovacos abriram o marcador, mas marcando o gol da vitória, já na segunda etapa.

Faltando duas rodadas para o fim da fase classificatória, os ingleses chegaram aos 20 pontos, abrindo cinco de vantagem para a Eslováquia, a segunda colocada. A Escócia, que venceu Malta por 2 a 0, agora tem 14. Já a Eslovênia goleou a Lituânia por 4 a 0 e também chegou aos 14 pontos. Os lituanos têm apenas cinco pontos e a seleção maltesa ainda não pontuou – perdeu todos os oito jogos que disputou.

O primeiro tempo começou com a Eslováquia surpreendendo os ingleses em Wembley. Aos 2 minutos, em uma jogada que começou com uma bola perdida na defesa inglesa por Rashford, ele foi desarmado por Mak, que um belo passe por cobertura para Lobotka. Os ingleses esperavam a marcação de impedimento, mas o lance prosseguiu e o atacante eslovaco tocou na saída do goleiro Joe Hart.