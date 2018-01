Inglaterra anuncia amistosos contra Costa Rica e Nigéria antes da Copa

O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, confirmou nesta quarta-feira mais dois adversários que a equipe terá pela frente na preparação para a Copa do Mundo deste ano, na Rússia. O país vai enfrentar a Costa Rica e a Nigéria, que também disputarão o torneio.

Southgate lembrou que a Inglaterra vai encarar na primeira fase do Mundial seleções da América Central e da África, já que está no grupo do Panamá e da Tunísia – além da Bélgica, todos na chave G. Por isso, a Associação de Futebol do país (FA) buscou adversários destas regiões para os amistosos.

“Vamos para uma Copa do Mundo em que enfrentaremos adversários da África e da América Central, então vamos ganhar isso nos jogos contra Nigéria e Costa Rica, mas não é apenas sobre os jogos que teremos no grupo, vai também além disso. Nós queremos expor o time a diferentes estilos e experiências”, explicou.