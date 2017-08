‘Inevitavelmente será o melhor do mundo’, diz Tite após ida de Neymar ao PSG

Agora com o status de jogador mais caro da história, o atacante Neymar “inevitavelmente será o melhor do mundo”. A avaliação é do técnico Tite, que convocou nesta quinta-feira seu principal atacante para os jogos que a seleção brasileira fará contra Equador e Colômbia, respectivamente nos dias 31 de agosto, em Porto Alegre, e 5 de setembro, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. Apesar da previsão, o treinador manteve seu discurso de sempre e descartou protagonismo do atacante do Paris Saint-Germain na seleção. “Protagonismo é para quem entende futebol como um fato isolado”, comentou o técnico.

Para Tite, a transferência por valores estratosféricos do Barcelona para o clube francês não terá qualquer influência no desempenho de Neymar daqui para frente. “Em termos de valores, de grana, não (muda) absolutamente nada. Tudo o que ele poderia trazer, essa história dentro do futebol, ele já conseguiu”, disse Tite.

“Ele busca muitos desafios – eu vi a entrevista (de apresentação) – , num novo clube, uma projeção, num plano de carreira. Em relação à seleção brasileira, é só adaptação. Quando há mudança de clube o que tem de diferença é a adaptação ao local. A essência é gostar de jogar futebol”, avaliou.