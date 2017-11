Igor Rabello minimiza oscilação do Botafogo e avisa: ‘Somos o 2º do returno’

Com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo viu seus concorrentes apertarem na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O desempenho recente, no entanto, foi minimizado pelo zagueiro Igor Rabello, que preferiu elogiar o retrospecto da equipe alvinegra neste segundo turno.

“Estamos em segundo colocado no returno do Campeonato Brasileiro. A gente vem vencendo muito fora de casa. Terminamos o primeiro turno em 11° e agora estamos em sexto”, lembrou o jogador em entrevista coletiva neta terça-feira.

São 51 pontos para o Botafogo, que ocupa a sexta colocação e está a dois do Vasco, primeira equipe fora da zona de classificação para a Libertadores. Entre eles, outro rival carioca, o Flamengo, em sétimo, com 50. Esta disputa regional tem acirrado os ânimos das torcidas, mas foi minimizada por Rabello.