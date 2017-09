Igor Rabello festeja pausa e diz que Botafogo precisava de ‘tempo para treinar’

Acostumado a encarar a uma maratona de jogos nas últimas semanas por causa do seu envolvimento na Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Botafogo agora vem vivendo uma rotina diferente. O time vai ficar duas semanas sem entrar em campo para competições oficiais, algo que foi celebrado pelo zagueiro Igor Rabello, pois dá ao técnico Jair Ventura tempo para comandar treinos especiais e diferentes da rotina do clube.

“A gente estava precisando desse tempo para treinar. Quase não estávamos fazendo isso por conta do tempo e agora podemos fazer mais trabalhos específicos. São mais pontos positivos. Amanhã faremos um amistoso para dar ritmo de jogo e será importante também para que todo mundo se recupere”, disse.

O último compromisso do Botafogo foi a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em 27 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. E o jejum de compromissos oficiais se encerrará em 10 de setembro, quando receberá o Flamengo pelo torneio nacional. O duelo antecede o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Grêmio, no dia 13.