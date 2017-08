Ídolos, Hernanes e Lugano exercem papéis distintos no São Paulo

A recuperação do São Paulo, que conseguiu sair da zona de rebaixamento após seis rodadas com uma vitória por 4 a 3 depois de estar perdendo por 3 a 1 para o Botafogo, no último sábado, no Rio, tem dois ídolos em situações opostas: o meia Hernanes e o zagueiro Lugano.

Em uma semana, Hernanes estreou, fez gol, liderou a equipe numa virada importante e ganhou a braçadeira de capitão de Lucas Pratto. Já voltou a ser um dos líderes do time e deve atrair milhares de torcedores para sua estreia no Morumbi, quinta-feira, diante do Coritiba. Em sua apresentação, diante do Grêmio, foram mais de 51 pessoas, recorde público do Campeonato Brasileiro. “Quando um ídolo chega e dá sua vida pelo escudo que representa, motiva os outros jogadores. Foi a grande mudança”, disse o volante Petros.

Por outro lado, Lugano tem acompanhado a luta contra o rebaixamento como espectador. Desde que Dorival assumiu, ele só foi relacionado uma vez, no jogo com o Vasco. Acabou recebendo cartão amarelo (o terceiro) no banco de reservas – por reclamação – e acabou suspenso da partida seguinte.