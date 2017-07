Ídolo do Botafogo e com passagem pela seleção, Perivaldo morre aos 64 anos

Apenas um dia após a morte do ex-goleiro Max, o Botafogo perdeu mais um ex-jogador. Nesta quinta-feira, o clube carioca comunicou o falecimento do ex-lateral-direito Perivaldo, que estava com 64 anos, teve passagem marcante pelo time e também defendeu a seleção brasileira.

Perivaldo, que também ficou conhecido pelo apelido Peri da Pituba, faleceu na última madrugada, quando estava internado em um hospital por causa de uma pneumonia. O clube pretende realizar um minuto de silêncio no próximo sábado, quando o time vai receber o São Paulo, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O Botafogo decreta luto e solicitará um minuto de silêncio na partida de sábado, contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos (como o time carioca se refere ao Engenhão). O clube presta solidariedade a familiares e amigos neste momento difícil”, afirmou o clube carioca em um comunicado oficial.