Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo acerta contrato para ser técnico do Tricordiano

Eterno ídolo do Atlético Mineiro, Reinaldo está de volta ao futebol. E mais uma vez como treinador. Nesta quinta-feira, o ex-jogador acertou contrato para assumir o comando do Tricordiano, time da cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais, que é a terra do Rei Pelé. O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais.

José Reinaldo de Lima, ou simplesmente Reinaldo, hoje com 60 anos, é o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro, onde atuou por 13 temporadas. Depois que parou de jogar profissionalmente, já trabalhou algumas vezes como técnico, todas em Minas Gerais. Treinou o Valeriodoce (1999), o Mamoré (2001), o Villa Nova (2012) e mais recentemente o Ipatinga (2014).

Segundo o presidente do Tricordiano, Gustavo Vinagre, Reinaldo chega com a missão de levar o clube de volta à elite do Campeonato Mineiro – o time foi rebaixado para o Módulo II (a segunda divisão estadual) neste ano. Ainda segundo o dirigente, o novo treinador deve participar de toda a preparação para a temporada de 2018, com decisões na montagem do elenco e na pré-temporada.