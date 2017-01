Ídolo, Alex rescinde contrato e deixa o Internacional

Um dia antes da reapresentação do seu elenco para a temporada 2017, quando vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional anunciou a saída de um dos seus maiores ídolos recentes, o meia Alex, com uma texto publicado no seu site oficial que começa dando o peso da importância do jogador para o clube: “Muito obrigado por tudo”.

Alex tinha contrato com o Inter até a metade de 2017. E de acordo com a nota oficial, o meia vai ao clube ainda nesta semana, quando vai se despedir do seus colegas no time gaúcho, além de realizar um pronunciamento oficial. Mas já nesta segunda, no comunicado, Inter e Alex trocaram agradecimentos e elogios.

“Fica o nosso agradecimento ao Alex por tudo que ele fez na história do Internacional. É um atleta que nos deu muitas alegrias, um profissional exemplar, e temos como dever tratá-lo com todo o nosso respeito. É um ídolo que estará sempre na história do nosso Clube. Seguiremos sempre torcendo por ele”, disse o presidente Marcelo Medeiros.

“Fica meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou, por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas que trabalhei no Clube, a todos os funcionários e a toda a torcida colorada. Deixo o Inter, mas a minha torcida estará sempre com o Clube”, comentou Alex.

Alex estava em sua segunda passagem pelo Inter, tendo disputado 323 partidas, com 78 gols marcados. O jogado, de 34 anos, conquistou impressionantes 12 títulos pelo clube, sendo campeão mundial em 2006, da Copa Libertadores em 2006, da Recopa Sul-Americana em 2007, da Dubai Cup em 2008, da Copa Sul-Americana em 2008, da Recopa Gaúcha em 2016 e do Campeonato Gaúcho em seis oportunidades (2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016).

Em 2016, Alex acabou fazendo parte do elenco que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, com o seu contrato rescindido, o meia deve buscar novo clube para prosseguir com a sua vitoriosa carreira.