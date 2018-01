Idade, histórico e projeto do Palmeiras ajudam Weverton a ser titular

Foto: Cesar Greco - Ag. Palmeiras - Divulgação

A definição de Weverton como titular do Palmeiras, como feito no jogo-treino desta sexta-feira, é mais resultado de um processo longo do que uma escolha isolada do técnico Roger Machado. O reforço, ex-Atlético-PR, deve ocupar a posição após ter sido definido meses atrás como um jogador que viria com moral e espaço no time para demonstrar potencial.

Quando resolveu abrir conversas com o goleiro, ainda em meados de 2017, o Palmeiras tinha em mente duas necessidades. Primeiramente, o clube precisava de alguém mais jovem para a posição, pois Fernando Prass vai completar 40 anos e Jailson, 37. Em segundo lugar, era necessário ter um reforço devido ao temor que as duas opções da posição se machucassem novamente.

LEIA TAMBÉM: Após condenação, Robinho treina entre os titulares do Atlético-MG para domingo

Prass passou por duas cirurgias no cotovelo e Jailson ficou um mês parado no ano passado para se recuperar de uma lesão rara no quadril. Esse histórico deixou a diretoria preocupada. A decisão foi a de buscar alguém mais jovem, sem histórico de contusões e com possibilidade de brigar pela posição com os dois. Nesse contexto, Weverton se transformou na grande oportunidade.