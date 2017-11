Icardi faz 2 gols, Inter bate Cagliari e assume liderança provisória do Italiano

Com dois gols marcados pelo atacante argentino Mauro Icardi, a Inter de Milão venceu o Cagliari por 3 a 1, fora de casa, no final da noite deste sábado, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano. O time chegou aos 36 pontos e ultrapassou o Napoli, que tem 35 e poderá retomar o topo no complemento desta 14ª rodada, neste domingo, quando encara a Udinese, também atuando como visitante.

No confronto, Icardi abriu o placar para a Inter aos 29 minutos do primeiro tempo, antes de Marcelo Brozovic ampliar aos 10 da etapa final. Leonardo Pavoletti descontou aos 26 para os anfitriões, mas Icardi voltou a balançar as redes aos 38 para selar o triunfo do seu time.

A atuação decisiva fez Icardi se igualar a Ciro Immobile, da Lazio, no topo da artilharia do Italiano, com 15 gols cada um. O time da capital nacional, por sua vez, entrará em campo neste domingo para enfrentar a Fiorentina, em Roma.