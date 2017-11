Iate Clube define o 1º campeão do 2º semestre

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Os clubes associativos de Americana conhecerão neste sábado o primeiro campeão dos campeonatos internos do segundo semestre. Será no Iate Clube, com a decisão do Campeonato Interno de Futebol Minicampo João Batista Giordano. New Sport e Vistoria São Paulo se enfrentarão às 16h30 em busca da taça. Por ter melhor campanha, o New Sport joga por um empate para ficar com o título. Na preliminar, às 15 horas, haverá a disputa de terceiro lugar entre Asa Vita e Instituto OD.

Os outros clubes de Americana também vivem o clima de reta final. No Clube do Bosque e na Sede Náutica do Rio Branco, haverá neste sábado as repescagens pré-semifinais.

Por enquanto, no Bosque, três semifinalistas já são conhecidos: Líder Contábil, Castor e Criarte. O último será conhecido após o mata-mata das repescagens.